Afyonkarahisar'da köylülerin projesi yıllık 600 bin lira gelir sağlayacak
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Afyonkarahisar'da köylülerin projesi yıllık 600 bin lira gelir sağlayacak

13.10.2020 12:59 | Son Güncelleme: 13.10.2020 13:58

Afyonkarahisar'ın Mahmut Köyü'nde güneş enerjisi sistemi içme suyu sistemine entegre edildi. Köylülerin girişimi ile hayata geçirilen projede yıllık 600 bin lira gelir sağlanacağı belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Mahmut Köyü'nde elektrikle çalışan köy içme suyunun yüksek maliyetli olması nedeniyle köylüler harekete geçti. Mahmut Köyü Sulama Kooperatifi ve TKDK desteğiyle güneş enerjisi sistemi, içme suyu sistemine entegre edildi. Kurulumu devam eden güneş enerji sisteminin 2 milyon 300 bin TL'ye mal olduğu ve bunun yüzde 55'i oranındaki 1 milyon 300 bin lirasının kooperatif tarafından karşılandığı belirtildi. Güneş enerji sisteminin bir hafta içerisinde tamamlanacağı aktarıldı.

"YÜZDE 55 HİBE VERİLDİ"

Mahmut Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Orhan Genç konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "3 yıldır devam etmekte olan bu projemize ve GES projemiz devlet destekleme projesine TKDK tarafından yüzde 55 hibe verildi." dedi.

"PROJE CUMA GÜNÜ TAMAMLANACAK"

Kalan kısmı için krediye başvurduklarını belirten Genç, "Allah nasip ederse bu projemiz haftaya cuma günü tamamlanacak. Bu proje yıllık 600 bin TL civarında gelir getirecek. Köyümüze büyük bir katkı sağlayacak. Bu proje ile su giderini düşüreceğiz. Elektrik parası çok geldiğinden dolayı biz bu projeye başvurduk. Allah'ın izniyle başardık. Haftaya cuma günü projemiz tamamlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar'da köylülerin projesi yıllık 600 bin lira gelir sağlayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
ERKAN: ülkemizdeki barajların önleri hep atıl bir vaziyette duruyor. Bu güneş enerjisi sistemi kurulup o alanlar çok güzel bir şekilde değerlendirilebilir aslında, neden yetkililer bu tarz projeler üretmiyor anlamak mümkün değil doğrusu.
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