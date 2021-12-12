Kovid-19 testi pozitif çıkan Mazepin, F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde yarışamayacak - Haberler Spor
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Kovid-19 testi pozitif çıkan Mazepin, F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde yarışamayacak

Kovid-19 testi pozitif çıkan Mazepin, F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde yarışamayacak
AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Formula 1 takımlarından Haas, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Rus sürücüsü Nikita Mazepin'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek sezonun son ayağında yarışamayacağını açıkladı.

Formula 1 takımlarından Haas, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Rus sürücüsü Nikita Mazepin'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek sezonun son ayağında yarışamayacağını açıkladı.

Takımdan yapılan açıklamada, test pilotu Pietro Fittipaldi'nin, Abu Dabi Grand Prix'sindeki hiçbir antrenman turu seansına katılmadığı için Mazepin'in yerini alamayacağı belirtildi.

Bu nedenle Haas takımını adına yalnızca Mick Schumacher yarışa katılacak. Mücadelede 20 yerine 19 otomobil piste çıkacak.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri

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