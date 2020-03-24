Kovid-19 tespit edilen Tom Hanks'ten iyi haber
Eşi Rita Wilson ile yeni tip koronavirüs tespit edilen Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks, kendilerini daha iyi hissettiklerini açıkladı.
24.03.2020 07:59 | Son Güncelleme: 24.03.2020 07:59
Eşi Rita Wilson ile yeni tip koronavirüs tespit edilen Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks, kendilerini daha iyi hissettiklerini açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com