Kovancılar Hazar Spor Kulübü sporcusu dünya 3'üncüsü oldu

Kovancılar Hazar Spor Kulübü sporcusu Ahsen Duran, Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda 67 kiloda dünya 3'üncüsü oldu.

Tayland'ın Bangkok kentinde 4-12 Aralık'ta düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonasında hem Elazığ'ı hem de Türkiye'yi temsil eden Kovancılar Hazar Spor Kulübü sporcusu Ahsen Duran 67 kiloda dünya 3'üncüsü oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, kurum olarak spor ve sporcuya gereken hassasiyeti her zaman gösterdiklerini söyledi. Eren, "Biz sporcularımızın her zaman yanındayız. Geçtiğimiz gün Ahsen Duran'ı annesiyle birlikte kurumumuza davet ettik. Ahsen'i misafir etmekten büyük gurur ve onur duyduk. Ahsen ile yapmış olduğumuz sohbette dünya şampiyonasında kürsüye çıkacağını ve madalya alacağını konuşmuştuk. O da bizi mahcup etmedi. Gerçekten dünya üçüncüsü olarak adını Elazığ'da unutulmazların arasına yazdırdı. Tabi bu kolay bir iş değil. Hocası Sait Uygur Hoca, ailesi, babası Veysel bey sürekli Ahsen'in yanında olmuşlar Ahsen ile birlikte çalışıyorlar. Ahsen'de hedefleri doğrultusunda bir taraftan spor akademisini Gümüşhane'de okuyor. Bir taraftan antrenmanlarını yapıyor. Tabi büyük hedefleri var. Şunu da belirteyim bir bahane değil ama Ahsen Tayland'a giderken bir grip hastalığı geçirdi. Tam toparlamamışken maçlara çıktı. Belki de Ahsen tam olarak sağlıklı gitmiş olsaydı bugün dünya şampiyonu olabilirdi. Çünkü rakiplerini yenebilecek güçte ve fizikte. Ben yine de tebrik ediyorum Ahsen'i, hocasını, ailesini. Bundan sonraki süreçte de inşallah hem dünya şampiyonalarında hem de Ahsen'in önümüzdeki bütün uluslararası mücadelelerinde yanında olacağız. O da inşallah bu kürsüye çıkma alışkanlığını yerine getirir. Elazığ'ın bir sporcusu ülkemizi temsil ediyor, bizim de gururumuz oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ