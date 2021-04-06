Peş peşe kötü sonuçlar alan Galatasaray'a, Yönetim'den sert cezalar geldi, teknik ekip de bundan nasibini aldı
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Peş peşe kötü sonuçlar alan Galatasaray'a, Yönetim'den sert cezalar geldi, teknik ekip de bundan nasibini aldı

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Şampiyonluk yolunda gelen peş peşe gelen kötü sonuçlar, ciddi kararların alınmasına neden oldu. Rize ve Hatay yenilgileriyle çılgına dönen Teknik Direktör Fatih Terim, Yönetim ile çözüm yolları için istişare yaptı. 6 önemli kararın alındığı zirvede öne çıkan detaylar ise şunlar oldu; ekstra prim ödemeleri durduruldu, antrenörlerin hiyerarşisi değişti, antrenmanlar saatlerinin süresi artırıldı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında üst üste kayıplar yaşayan Galatasaray'da yönetim ve Fatih Terim'in toplantısından futbolculara ceza geldi. Bu cezalardan teknik ekip de nasibini aldı. Teknik ekipte antrenörler arasındaki hiyerarşi değiştirildi. Yeni bir rakip analizcisi de Terim'in ekibine dahil olacak. Fotomaç'ta yer alan habere göre; kritik zirveden 6 önemli karar çıktı.

HATAY MAÇI BARDAĞI TAŞIRDI

Futbolcuların izin günlerinde tatile Dubai'ye gitmesi, karşılaşmalarda sorumsuzca görülen kartlar, ve son olarak Hatay maçındaki etkisiz futbol bardağı taşırdı. Şampiyonluk yolunda daha fazla kayıp vermek isteyen Galatasaray'da acil disiplin önlemleri alındı.

İşte Yönetim-Terim zirvesinden çıkan o 6 karar:

1- Para cezaları kesildi. Özellikle görülen kartlar nedeniyle takımı yalnız bırakanların cezası fazla oldu.

2- En yüksek cezayı Çaykur Rizespor maçında büyük hatalar yapan ve cezalı duruma düşen Marcao ve Luyindama aldı.

3- UEFA kuralları gereği ödemeler durdurulamıyor. Ancak maç başı, prim gibi tüm ödemeler lig sonuna kadar donduruldu.

4- Bazı isimlere sezon sonuna kadar forma verilmeyecek. Bir nevi kadro dışı kalacaklar. Ancak resmi olarak tebliğ edilmeyecek.

5- Florya'da OHAL durumuna geçildi edildi. İdman saatleri değişti. Oyuncular sabah 9'dan akşam 5'e kadar mesaiye kalacak.

6- Teknik ekipte bazı değişiklikler olacak. Antrenörler arasındaki hiyerarşi değişecek. Rakipleri analiz edecek yeni bir ismin gelmesi de gündemde.

Kötü sonuçlar alan Galatasaray'da yönetimden sert cezalar geldi, teknik ekip de bundan nasibini aldı
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Haber Yorumları (1)
MOSSİ TEBER: FENERLE UĞRAŞMAKTAN FENERDEN BETER OLDUNUZ
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 12:12:05. #1.15#
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