Korsanla mücadelede 866 siteye erişim engeli

Türk futbolunda önemli gelir kaybına yol açan korsan yayınlarla ilgili mücadele son hızla devam ediyor.

Kanun değişikliği ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından şubat ayı başında başlayan yasa dışı yayınlara erişim engeli getirilmesi konusunda büyük adımlar atıldı. Aralık ayında getirilen düzenleme sonrasında TFF, servis sağlayıcılar ve kanunen yetkili olan Erişim Sağlayıcılar Birliği (ESB) ile yaptığı çalışmalar sonrasında korsan yayınlara önemli darbe vurdu. 5 Şubat itibarıyla başlayan süreçte 3 hafta geride kalırken, toplam 866 internet sitesine erişim engeli getirildi. Geçtiğimiz hafta sonu 415 site kapatılırken, bu alanda da rekor kırıldı. Geçtiğimiz hafta içi de UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının oynadığı dönemde 124 siteye erişim engeli getirilmişti.

JET GİBİ MÜDAHALE

Geçtiğimiz haftalarda Süper Lig kulüpleri sahaya "Korsan yayın suçtur, bu suça ortak olma!" pankartı ile maçlara çıkıp taraftarlara çağrıda bulunmuşlardı. Farkındalık oluşturmak için yapılan bu hareketler zaman zaman yinelenirken, kulüpler korsana karşı mücadelede faaliyetlerini sürdürecek.