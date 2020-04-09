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Bursa, Ekonomi

Koronaya karşı tek kişilik menü

Hazır yemek & Catering sektöründeki firmalar, küresel salgına dönüşen yeni tip korona virüse (Kovid 19) karşı her gün yeni bir önlemi uygulamaya alıyor.

09.04.2020 14:13 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:13
Koronaya karşı tek kişilik menü

Hazır yemek & Catering sektöründeki firmalar, küresel salgına dönüşen yeni tip korona virüse (Kovid 19) karşı her gün yeni bir önlemi uygulamaya alıyor. Bursa'da üretim yapan sektörün öncü firmalarından Yankı Yemek & Catering, tek kişilik menüler hazırlayıp sektöre yeni bir soluk getirdi.

Yeni uygulamaları hakkında bilgi veren Yankı Yemek &Catering firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, tek kişilik menüleri yoğun hijyen ve sanitasyon tedbirleri altında işletmelerinde ürettiklerini ve ambalajladıklarını söyledi. Hazırlanan menüleri yine hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak müşterilerine ulaştırdıklarını belirten Coşkun Dönmez, Nilüfer'de olması şartı ile talep eden evlere de bu menüleri evlere de servis ettiklerini belirtti.

Coşkun Dönmez, tek kullanımlık tabldot tabağı imalatı ve hazırlanan menülerin hijyenik ortamda paketlenmesi işlemleri için gerekli yatırımı geçen yıl sonunda tamamladıklarını söyledi. Dönmez, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covit-19) salgını sonrasında tek kişilik menülere olan talep arttı. İşimizin doğası gereği hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun yemek üretiyoruz. Tek kişilik menülerimizi de aynı titizlik ile işletmemizde hazırlıyoruz ve hijyen zincirini koruyarak müşterilerimize teslim ediyoruz" dedi.

"Evlere servise başladık"

Hazırladıkları menüleri talep eden evlere servis etmeye de başladıklarını bildiren Coşkun Dönmez bu hizmetin şimdilik Nilüfer ile sınırlı olduğunu belirtip, "Hazırladığımız değişik menülerde, her zamanki sloganımız olan 'yemediğimiz yedirmiyoruz' anlayışı ile hareket ediyoruz" diye konuştu.

Coşkun Dönmez dünya çapında başlayan korona virüs (Covit 19) salgının ilk günlerinden itibaren işletmelerindeki zaten uyguladıkları hijyen ve sanitasyon kurallarını daha da arttırdıklarını ve daha titiz bir anlayışla üretime devam ettiklerini söyledi. Coşkun Dönmez, işletmelerinde çalışanların doğru bilgilendirilmesi, hijyen ve sanitasyon kurallarına daha sıkı uyulması, personel hijyeni, işletme hijyeni ve salgınla mücadelede toplumsal sorumluluk olmak üzere, üç aşamalı eylem planını uygulamaya aldıklarını anlattı.

Aldıkları önlemler kapsamında öncelikle işyeri hekimi gözetiminde yoğun bir bilgilendirme programını hayata geçirdiklerini belirten Coşkun Dönmez, yemekhane, lavabo, soyunma odaları başta olmak üzere muhtelif alanlara bilgilendirici afiş ve broşürler asarak algı yüksekliği oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. İşyeri hekimi tarafından düzenli olarak yapılan sağlık kontrollerini sıklaştırdıklarını, vardiya başlangıçlarında ateş ölçümlerini yaparak, olası bulaşmaları ve riskleri işletme içine girmeden önlediklerini, risk grubuna giren yaş ortalaması yüksek, gebe, yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olanlara yıllık izin kullandırdıklarını ifade eden Dönmez şunları da söyledi:

"Personelimizin el yıkama sıklığının artırılması için fazladan dezenfektan ilacı ve cihazlarını alarak, işletmemizin her bölgesine montajlarını yaptık. Hijyen hattı çıkışlarındaki kontrollerimizi arttırıp, hijyen kiti ölçümlerimizi sıklaştırdık. Ortam havalandırmasını ve tuvaletler, yemekhaneler ile mutfaklarımızın temizliğini daha sık yapıyoruz. İçme ve kullanım sularının aylık laboratuvar analizlerini, su sebillerinin periyodik temizliği aksatmadan yapıyoruz. Böcek, haşere ve bakteri ilaçlamalarımızı rutin olarak devam ettiriyoruz. Servis araçlarımızı servis öncesi ve sonrasında dezenfekte ediyoruz. Hijyen koşulların uygulanmasını sağlamak için ek personel aldık. İşyeri hekimimiz tarafından hazırlanan bilgilendirme videosunu tüm personelimize izlettiriyoruz. Salgın ile mücadelede işletme sorumluluğu olarak menülerimize bağışıklık sistemini arttıran yemekler ekleyip meyve ve yeşillik çeşitlerini arttırdık. Ortak kullanılan masa üstü ekipmanlarımızı kaldırdık. Bu süreçte tek bir çalışanımızı ne işten çıkardık ne de ücretsiz izne ayırdık. Kuvvet le inanıyorum ki, kısa zamanda eski işlerimize kavuşacağız ve birlikte göğüslediğimiz bu sıkıntılı günlerden, çalışanlarımız ile birbirimize daha da kenetlenmiş olarak çıkacağız." - BURSA

Kaynak: İHA

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