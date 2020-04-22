Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber, yaşadığı zor günleri İtalyan baınına anlattı. Eski milli kaleci, yaptığı açıklamada virüsü ilk başlarda ciddiye almadığını itiraf etti.

Koronavirüs teşhisiyle bir süre hastanede tedavi gören ve geçtiğimiz günlerde taburcu edilen Türk futbolunun efsane kalecilerinden Rüştü Reçber, yaşadığı zorlu süreci anlattı.

İtalyan basınına konuşan Rüştü Reçber, "Zayıfladım. Ağır bir tedavi ile karşı karşıya kaldım ama iyileşme yolundayım. Allah'a şükürler olsun. Şimdi yaklaşık 15 gün evde karantinada kalmam gerekecek. İlk gün sadece hafif bir boğaz ağrım vardı. İkinci gün ateşim çıktı ama 37,5 dereceyi geçmedi. Aile doktoruumuzla konuştum hemen. Ateş düşürücü ve ağrı kesici almaya başladım. Ancak bu süreçte iştah, koku ve tat alma yetimi kaybettim. Öksürük şikayetlerim oldu." ifadelerini kullandı.

"İLK BAŞTA CİDDİYE ALMADIM"

"İtiraf etmeliyim ki ilk başta virüsü ciddiye almadım." açıklaması dikkat çeken Rüştü Reçber, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü semptomları basit bir grip olarak gördüm. Ancak öyle değilmiş. Ateşim daha da arttı. 7. gün çok yükseldi ve vücut sıcaklığım hiç düşmedi. Hastaneye gittim. Test yaptılar. Zor günlerdi. Neyse ki 5 yıl önce sigarayı bıraktım. Bu virüs ciddi. Şakası yok. Kesinlikle evde kalın ve yakın temaslardan kaçının."