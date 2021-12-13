Koronavirüsü yendi, kadroya girdi! Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Avrupa'da fırtınalar estiren Galatasaray, Süper Lig'de beklentilerin çok uzağında kaldı. Son 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Aslan, Sivasspor deplasmanına mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor.

GALATASARAY'DA 4 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı oyuncular Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu maçta kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

SİVASSPOR'DA APPINDANGOYE VE UĞUR ÇİFTÇİ YOK

Sivasspor'da Aaron Appindangoye sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Kırmızı-beyazlıların savunma oyuncusu Uğur Çiftçi ise kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada sahadaki yerini alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Sivasspor (Muhtemel): Ali Şaşal; Ziya, Goutas, Caner Osmanpaşa, Samba Camara; Fajr, Cofie, Kerem Atakan Kesgin; Henrique, Gradel, Yatabare.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Feghouli, Diagne

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet