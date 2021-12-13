Koronavirüsü yendi, kadroya girdi! Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Saat 18.00'de başlayacak maçı Ümit Öztürk yönetecek. 4 maçtır galibiyete hasret kalan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim bu maçta koronavirüsü atlatan Cicaldau'ya ilk 11'de şans verirken sakatlığı bulunan Marcao'nun yerine Luyindama sahada olacak.
Avrupa'da fırtınalar estiren Galatasaray, Süper Lig'de beklentilerin çok uzağında kaldı. Son 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Aslan, Sivasspor deplasmanına mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor.
Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı oyuncular Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu maçta kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Sivasspor'da Aaron Appindangoye sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Kırmızı-beyazlıların savunma oyuncusu Uğur Çiftçi ise kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada sahadaki yerini alamayacak.
Sivasspor (Muhtemel): Ali Şaşal; Ziya, Goutas, Caner Osmanpaşa, Samba Camara; Fajr, Cofie, Kerem Atakan Kesgin; Henrique, Gradel, Yatabare.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Feghouli, Diagne
Son dönemdeki vaka ve vefat sayılarındaki düşüşün nedeni sizce nedir? #Covid19 | #Koronavirüs | #Korona— Haberler (@Haberler) December 10, 2021
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