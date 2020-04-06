Koronavirüse yakalandığını öğrenince intihar etti Ligue 1 ekiplerinden Reims’in 20 yılı aşkın süredir takım doktoru olan Bernard Gonzalez, koronavirüse yakalandığını öğrendikten sonra intihar etti.

Ligue 1 ekiplerinden Reims’in 20 yılı aşkın süredir takım doktoru olan Bernard Gonzalez, koronavirüse yakalandığını öğrendikten sonra intihar etti. Ailesiyle birlikte ev karantinasına alan tecrübeli doktorun, intihar etmeden önce gerekçelerini açıklayan bir kayıt bıraktığı belirtildi.

Reims, kulüp sitesinden Gonzalez için başsağlığı mesajı yayımlarken kulüp başkanı Jean-Pierre Caillot, “O çok profesyonel ve değerli bir insandı. Hâlen daha olayın şokunu yaşıyoruz. Şu an hiçbir şey düşünemiyoruz. Çok ama çok üzgünüm. Ailesiyle görüştüm ve onlar… Birkaç hafta öce Bernard’la bir şeyler konuşmak için görüşmüştük. Sağlıklıydı ve iyiydi ama şimdi…” dedi.

51 yaşındaki Gonzalez’in ölümünün ardından Reims şehrinin başkanı Arnaud Robinet de taziyelerini sundu.