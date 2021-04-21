Koronavirüse yakalanan teknik direktör Levent Eriş yoğun bakıma alındı
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Koronavirüse yakalanan teknik direktör Levent Eriş yoğun bakıma alındı

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Koronavirüs testi pozitif çıkan Kastamonuspor Teknik Direktörü Levent Eriş, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı. 58 yaşındaki teknik direktör Eriş'in, 1 hafta önce yaptırdığı test pozitif çıkmıştı, bir süre sonrasında durumu ağırlaştı. Türk futbolunun sevilen hocalarından olan Eriş için bekleyiş sürüyor.

Koronavirüs hastalığına yakalanan GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Levent Eriş, durumunun ağırlaşması üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım servisine alındı.

5 GÜNDÜR TEDAVİ ALTINDA

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor'un Teknik Direktörü 58 yaşındaki Levent Eriş, rahatsızlanması üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat etti. Eriş'in testi, yapılan PCR testi sonucunda pozitif çıktı. Bunun üzerine 5 gün önce Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Levent Eriş, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı.

24 YILLIK KARİYER

Teknik direktörlük kariyerine 24 yıl önce başlayan Eriş, Türkiye'nin birçok bölgesinde çok sayıda takım çalıştırdı. Durumu kritik olan 58 yaşındaki teknik adamın sağlığına kavuşması için bekleyiş sürüyor.

Koronavirüse yakalanan teknik direktör Levent Eriş yoğun bakıma alındı
Korona virüse yakalanan Levent Eriş yoğun bakıma alındı
Korona virüse yakalanan Levent Eriş yoğun bakıma alındı
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