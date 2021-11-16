Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi, bakın sonu ne oldu
İngiliz ragbi oyuncusu Joe Marler, koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tat duyusunu kontrol etmek için kendisini acı biber testine soktu. Test için kuvvetli Şili biberi yiyen sporcu, acının etkisiyle yerinden fırladı.
Harlequin F.C. takımında oynayan İngiliz ragbi oyuncusu Joe Marler, girdiği koronavirüs testinden pozitif sonuç çıkınca ilginç bir deneye kalkıştı. Webtekno'nun aktardığı habere göre; tat alma duyularını kontrol etmek isteyen Marler, kolonya ile sonuç alamayınca kuvvetli Şili biberini tercih etti.
SONU ACI OLDU
Marler acıyı hissedince hızlıca yerinden kalkmak zorunda kaldı. Sporcunun hissettiği acının nedeniyle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Maddeyi acı yapan 'kapsaisin' maddesini algılayan VR1 reseptörlerinin koronavirüsten etkilenmeme ihtimali üzerinde duruldu.
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