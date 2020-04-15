Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti Juventus, Blaise Matuidi ve Daniele Rugani'ye yapılan son koronavirüs testlerinin negatif sonuçlandığını ve iki oyuncunun da iyileştiğini belirtti.

İtalyan devi Juventus, koronavirüse yakalanan Blaise Matuidi ve Daniele Rugani'nin hastalığı atlattığını duyurdu. SON TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI Juventus'tan yapılan açıklamada, Matuidi ve Rugani'ye yapılan son koronavirüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi. İki oyuncunun da iyileştiği ve evlerindeki karantina süreçlerinin tamamlandığı ifade edildi. Juventus'ta daha önceden Paulo Dybala koronavirüse yakalanmış ve geçtiğimiz hafta iyileşmişti.