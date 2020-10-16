Koronavirüse yakalanan Ronaldo'nun protokolü bozarak İtalya'ya gittiği iddia edildi
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Koronavirüse yakalanan Ronaldo'nun protokolü bozarak İtalya'ya gittiği iddia edildi

16.10.2020 14:16 | Son Güncelleme: 16.10.2020 14:27

Portekiz Spor Bakanı, milli futbolcuları Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından özel ambulans uçakla İtalya'ya giderek protokolü bozduğunu iddia etti.

Milli maçlar nedeniyle Portekiz'in kampına katılan Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, İsveç maçı öncesi yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası karantinaya alınmıştı. Ancak yıldız futbolcunun protokollere uymadığını ve İtalya'ya döndüğünü söyleyen Portekiz Spor Bakanı, yıldız futbolcuyu eleştirdi.

Salı günü 35 yaşındaki futbolcunun, İspanya ve Fransa'ya karşı oynanan maçlardan sonra yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmış ve Portekiz kadrosundan çıkartılarak izole edildiği açıklanmıştı.

Bir gün sonra ambulans uçağa atlayan Ronaldo, karantina süresini tamamlamak için İtalya'ya Torino'daki evine döndü. Torino Havalimanı'na indikten sonra bir ambulansla evine götürülen Ronaldo'nun tüm tecrit protokollerine uyduğu belirtildi.

Koronavirüse yakalanan Ronaldo'nun protokolü bozarak İtalya'ya gittiği iddia edildi

"PROTOKOLLERE SAYGISILIK ETTİ"

Ancak Portekiz Spor Bakanı Vincenzo Spadafora'ya göre; yetkililer Ronaldo'nun ülkeden ayrılmasına izin vermedi ve yıldız futbolcu İtalya'ya giderek protokolü bozdu.

Portekiz basınına konuşan Spadafora, "Sağlık yetkililerinden özel bir izin yoksa, Ronaldo'nun Portekiz'de uygulanan protokollere saygısızlık ettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Koronavirüse yakalanan Ronaldo'nun protokolü bozarak İtalya'ya gittiği iddia edildi

İTALYA'DAN RONALDO'YA DESTEK

Torino Halk Sağlığı Merkezi Direktörü Roberto Testi ise, Portekizli futbolcuyu savunarak "Ronaldo'nun İtalya'ya gelişiyle ilgili uygulanan bütün prosedürler yönetmeliklere uygun. En az 10 gün boyunca evde kalacak ve antrenman yapamayacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kulüp Başkanı Andrea Agnelli de, kulüp hissedarlarıyla yaptığı toplantının ardından oyuncusuna destek olan sözler sarf etti ve "Spadafora Sağlık Bakanlığı'nı ararsa ona hangi durumların ihlal sayılabileceğini açıklarlar. Ben bir spor yöneticisiyim ve federal protokollere saygı duyuyorum" şeklinde konuştu.

(Sözcü)

Koronavirüse yakalanan Ronaldo'nun protokolü bozarak İtalya'ya gittiği iddia edildi

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