Koronavirüse yakalanan Joao Cancelo, Portekiz Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Koronavirüs, EURO 2020'de de etkisini gösteriyor. Turnuvanın favorisi olarak gösterilen takımlardan Portekiz'de PCR testi pozitif çıkan Joao Cancelo kadrodan çıkarıldı. Yıldız futbolcunun yerine U21 takımında forma giyen Diogo Dalot çağrıldı.

EURO 2020'de mücadele eden Portekiz'de koronavirüs depremi yaşanıyor. Takımın yıldız isimlerinden olan Joao Cancelo, PCR testinin pozitif çıkması sonucunda kadrodan çıkarıldı.

TEKNİK EKİP DAHİL HERKES NEGATİF

Manchester City'nin başarılı sağ beki kadrodan çıkartılırken yerine ise U21 takımında forma giyen Diogo Dalot çağrıldı. Yapılan açıklamada, Cancelo'nun testi pozitif çıktığı tüm takım ve teknik ekibe PCR testi yapıldığı ve tamamının negatif sonuçlandığı bildirildi.