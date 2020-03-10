Koronavirüs'ün ilacı hamsi kolonyası
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Trabzon, Aralık, Güncel

Koronavirüs'ün ilacı hamsi kolonyası

Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan Koronavirüsü dünyayı tehdit etmeye devam ederken uzmanlar, virüsten korunmanın en etkin yolu el hijyeni olduğu yönünde belirtmesinin ardından kolonya satışlarında artış yaşanıyor.

10.03.2020 09:39 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:39
Koronavirüs'ün ilacı hamsi kolonyası

Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan Koronavirüsü dünyayı tehdit etmeye devam ederken uzmanlar, virüsten korunmanın en etkin yolu el hijyeni olduğu yönünde belirtmesinin ardından kolonya satışlarında artış yaşanıyor.


Trabzon'da Koronavirüsü nedeniyle hamsi kolonyası başta olmak üzere diğer farklı çeşitlerde talep artışı yaşanırken, satışların neredeyse iki katına çıktığı belirtildi.


Virüsten korunmanın en etkin yolunun el hijyeni olduğunun altını çizen uzmanlar ellerin fırsat oldukça sabunla yıkanmasını öğütlerken bunun yanı sıra ıslak mendil, kolonya gibi nesnelerle ellerin silinmesi tavsiye ediyor.


Kolonya satıcılarından Berk İnan, Koronavirüsü'nden sonra kolonya satışlarında eskiye oranla artış yaşandığını belirterek kolonyanın en iyi mikrop kırıcısı olduğunu söyledi.


Yaklaşık 53 yıldır kolonya sektöründe hizmet verdiklerini kaydeden İnan, "Dedemiz hizmete sunduğu bu sektörde 53 yıldır kolonya üretimi yapıyoruz. Dedem vefat edince bu meslek oğuldan toruna kaldı. Limon, tütün bizim standart ürünlerimiz ancak Hamsi kolonyası olsun, Trabzon geceleri, Karadeniz geceleri gibi çeşitlerimiz var. Bu çeşitler sadece bize özgü kolonyalar. Bölgemizde bizden başka üreten yok. Koronovirüsünden korunmada, kolonya ıslak mendilden daha iyidir. Çünkü kolonyanın içindeki alkol, mikrobu kırar dezenfekte eder. Buna yönelik oldukça zaten talep var. Genellikle öğrenciler olsun öğretmenler olsun cep spreyi kolonyalar alıyorlar. Korono virüsü çıktığından beri satışlarımız da arttı diyebilirim. Talep çok olunca daha çok satış yapıyoruz" dedi.


"Hamsi kolonyasını dışarıdan hamsi koktuğunu sanılıyor ancak hamsi kokmaz" diyen İnan "Özelliği hamsi yedikten sonra eldeki hamsi kokusunu aldığı için ismi hamsi kolonyası. Hamsi kolonyası bulunduğu yerin hamsinin kokusunu alır. Yurt dışına il dışına bile kargo ile kolonya gönderiyoruz. Koronovirüsünden sonra limon kolonyasına da talep oldu. Çünkü 180 derece olduğu için mikrop kırıyor. Diğerlerinin derecesi daha az" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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