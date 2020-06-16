Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak Koronavirüsle ekonomik mücadele kapsamında verilen istihdam teşviklerinde 2. aşamaya geçiliyor. Yeni dönemde tam zamanlı işe dönen işçilerin priminin devlet tarafından üstlenilmesi sağlanacak. İşten çıkarma yasağının uzaması beklenen yeni dönemde, idari para cezası ödeyerek işçi çıkarılamayacak ve fesihler geçerli sayılmayacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un İstihdam Kalkanı'ndan sonra devreye gireceğini açıkladığı normalleşme paketiyle, öncelikli hedef, istihdamdan ayrılanların çalışmaya dönmesi ve yeni istihdamın artması olacak. Buna göre, öncelikle işten çıkarma yasağının 3 ay uzatılacağı normalleşme sürecinde, 30 Eylül'e kadar sözleşme feshi yapılamayacak. Daha önce ücretsiz izin desteği almış çalışanlara, "normalleşme desteği" verilecek. Kısa çalışmaya başvuran firmalara ve çalışanlara da normalleşme desteği sağlanarak, çalışma hayatına geri dönmeleri hedeflenecek.

İŞTEN AYRILANLAR İŞE DÖNERSE, İŞVEREN DESTEKLENECEK

Milliyet'in haberine göre; 1 Ocak 2019 - Nisan 2020 arası işinden ayrılanlara istihdama dönüş desteği olacak. İlave istihdam sağlayan işverenlere destek verilecek.

En kısa zamanda TBMM'ye sevkedilmesi planlanan paketle, çalışanların 3 ay içinde işe geri dönmeleri halinde, o 3 aylık süreçteki sigorta ödemelerini devlet üstlenecek. Kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin desteği almış çalışanların normal çalışmaya geçebilmesi için 'normalleşme desteği' sunulacak.

ÜCRET İŞVERENDEN, PRİM DEVLETTEN

Milliyet yazarı Prof. Cem Kılıç, 2. dönem denilebilecek yeni dönemde özellikle mavi yakalı işçilerin tam zamanlı çalışmaya döndüklerine işaret ederek, "2. fazda kısa çalışma ödeneği şekil değiştiriyor. İşveren salgın öncesi ücret neyse onu ödeyecek. Devlet sigorta primlerini üstlenecek. Ücret işverenden prim devletten olacak" dedi.

1752 LİRA DESTEK SAĞLANACAK

Ocak 2019 - Nisan 2020 arası için iki farklı teşvik uygulanacağını anlatan Kılıç, daha önce işten çıkarılan işçinin geri işe alınması halinde aylık 1752 lira destek sağlanacağını ifade etti.

İşten çıkarma yasağının da 3 ay daha uzatıldığına dikkat çeken Kılıç, "Kırılganlığın önlenmesi için yerinde bir düzenleme. Bazı işverenler, 3 bin lira idari para cezasını ödeyerek işten çıkarma yapabileceğini düşünüyor. Eğer 30 Eylül'e kadar çalışanların sözleşmesini sonlandırırlarsa fesih geçerlilik kazanmayacak. Fesih yasağının olduğu bu dönemde ücretsiz izin desteğinin devam etmesi de önemli" diye konuştu.