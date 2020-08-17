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Koronavirüs sonrası yoğun ilgi var: Fiyatlar yüzde 400 arttı ?

Koronavirüs sürecinde satılık arazilere ilgi yoğunlaşınca fiyatlar da yüzde 400 artış gösterdi. Uzmanlar arsa taleplerinin yüzde 90'ının imarsız arsalara yapıldığına dikkat çekerken, arsa yatırımlarının kısa, orta ve uzun vadede, 2020 yılının altı aylık reel getiri oranı en yüksek finansal yatırım aracı olan altından daha yüksek kâr skalaları sundu

Koronavirüs sonrası yoğun ilgi var: Fiyatlar yüzde 400 arttı ?
17.08.2020 09:29 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:33

Pandemi dönemiyle beraber yatırımlar konuttan arsaya kaydı. Şubat 2020 - Ağustos 2020 döneminde arsa arazi taleplerinde kaydedilen yüzde 28 oranındaki talep artışı arsa arazi fiyatlarının yüzde 400 artış göstermesine neden oldu.

Uzmanlar bu artışta konuta yapılan yatırımın getirisinin yasal düzenlemelerle cazibesini kaybetmesinin büyük etkisi olduğunu belirtiyor.

Pek çok bölgede arsa arazilerin adeta perakende hızıyla el değiştirdiğini belirten uzmanlar, ülkemizde arsa arazi taleplerinin yüzde 90'ının imarsız arsalara yapıldığına dikkat çekiyor.

Uzmanlar bunun nedenini ise toprağın sunduğu geleceğe duyulan güvene bağlıyor.

Raporlar özellikle inşaat yatırımlarının yüksek olduğu illerde arsa-arazi fiyatlarında da bir yukarı tırmanış olduğunu gösteriyor.

Arsa-arazi piyasasında yaşanan hareketlenmelere genel olarak bakıldığında: Çanakkale'de gayrimenkul satış fiyatlarındaki son 5 yıldaki değişim yüzde 78,2 artış gösteriyor.

Türkiye'de konut imarlı arsaların fiyatları son 1 yılda yüzde 19,15 artmış durumda.

Yıllık ortalamalara göre Temmuz 2020 sonu itibariyle arsa fiyatlarında en çok artış gözlenen iller Şanlıurfa, Mardin, Çanakkale ve Yozgat sıralanıyor.

Arsa yatırımları; kısa, orta ve uzun vadede, 2020 yılının altı aylık reel getiri oranı en yüksek finansal yatırım aracı olan altından daha yüksek kâr skalaları sunuyor.

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