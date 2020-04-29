Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı Amerikan kahve zinciri Starbucks, korona salgınından en çok etkilenen şirketlerden biri oldu. Pandemi nedeniyle çok sayıda şubesini kapatan Starbucks`ın mali yılının ikinci çeyreğinde karı 328,4 milyon dolar ile geçen yıla göre yarı yarıya azaldı.

Dünyanın en büyük kahve dükkanları zinciri Starbucks, mali yılının ikinci çeyreğinde karının geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azaldığını bildirdi. Starbucks ikinci çeyrekte 328,4 milyon dolar, hisse başına 28 cent kar etti. Geçen yılın aynı döneminde ise 663,2 milyon dolar, hisse başına 53 cent kar etmişti.

SATIŞLAR YÜZDE 5 DÜŞTÜ

İkinci çeyrekte düzeltilmiş hisse başına kar 32 cent oldu. Analistler ise 34 cent kar bekliyorlardı. Starbucks'ın ikinci çeyrekte satışları yüzde 5 düşüşle 6 milyar dolar oldu. Analistlerin beklentisi ise 5,89 milyar dolardı. Şirket yaptığı açıklamada, en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'de satışların Eylül sonuna kadar toparlanmasını beklediğini de ifade etti.