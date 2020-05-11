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Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu

Beşiktaş'ın koronavirüs salgınına önlem amacıyla tesislere yerleştirdiği dezenfektan kabinini Avrupa basınında büyük ses getirdi.

Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu
11.05.2020 19:41 | Son Güncelleme: 11.05.2020 19:51

Koronavirüs salgını nedeniyle tedbirlerini artıran, bu doğrultuda Türk yazılım şirketi Etisan'ın ürettiği dezenfektan kabinini Nevzat Demir Tesisleri'ne koyan Beşiktaş Kulübü'nün aldığı bu önlem Avrupa basınında geniş yer buldu.

İspanyol AS gazetesi, "Beşiktaş'ın aldığı önlem dikkat çekiyor" derken, İngiliz Daily Mail, "Futbolcular tesislere girmek için bu kabinden geçmek zorundalar" ifadeleriyle haberi okuyucularına duyurdu. Aynı şekilde Sky Sports, Corriere dello Sport da siyah beyazlılara geniş yer ayırdı.

Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu

HER HAFTA DEZENFEKTE

Kartal'da 1 futbolcu ve 1 tesis çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde koronavirüs salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Gönüllü yapılan bu çalışma, haftalık olarak tekrarlanacak.

Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu
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