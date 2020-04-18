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Ekonomi

Koronavirüs konut tercihlerini de değiştirecek

GAYRİMENKUL Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) üyesi Selman Özgün, koronavirüs salgının inşaat sektöründe de taleplerde değişim getireceğine dikkat çekerek, müstakil ev satışlarının artacağı, tasarım ve güvenlik, dijital sözleşme, kripto para ile ödeme gibi sektörde büyük değişikliklere...

18.04.2020 08:04 | Son Güncelleme: 18.04.2020 08:04
Koronavirüs konut tercihlerini de değiştirecek

GAYRİMENKUL Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) üyesi Selman Özgün, koronavirüs salgının inşaat sektöründe de taleplerde değişim getireceğine dikkat çekerek, müstakil ev satışlarının artacağı, tasarım ve güvenlik, dijital sözleşme, kripto para ile ödeme gibi sektörde büyük değişikliklere yol açacağını söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs birçok sektörde de değişim rüzgarları başlattı. Bu sektörlerden biri de inşaat ve gayrimenkul sektörü oldu. GYODER üyesi Selman Özgün, koronavirüs nedeniyle sektörlere göre trendler, iş politikaları ve stratejilerinde önemli değişiklikler yaşanacağını kaydetti. İnşaat sektörünün de önemli bir algı kayması altında olduğunu belirten Özgün, "Dünyayı etkileyen son değişikliklerden sonra, kesinlikle yeni algıların ve tercihlerin ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Ayrıca, maliyet, zaman ve doğa üzerinde daha az etki yaratmaya odaklanan yeni inşaat teknikleri de artacaktır. Değişikliklere ayak uyduranlar, piyasadaki lider konumlarını koruyabilecek olanlardır" dedi.

MÜSTAKİL EV SATIŞLARI ARTACAKKonut sektöründe, son yıllarda müstakil ev ve villaların yükseliş eğiliminde olduğunu belirten Özgün, "Modern insan hayatı, insanları işlerine yakın kentsel yerlerde yaşamaya zorladı. Ayrıca, merkezdeki konut yoğunluğu hiç bu kadar kalabalık olmamıştı. Son yıllarda, insanların tercihlerinin değiştiğini ve giderek daha fazla insanın tenha ve daha az kalabalık yerleri tercih ettiğini fark edebildik. Huzur, doğal çevre ve özel aile alanına duyulan ihtiyaç artma eğilimindedir. Önümüzdeki yıllarda inşaat sektörünün toplu konut yerine tek konut projelerine doğru ilerlemesini bekleyebiliriz" dedi.SAĞLIKLI KONUT TASARIMIYeni dönemde insanların tasarım tercihlerinin değişmesi ve daha minimalist tarzlara yönelimin de beklendiğini belirten Özgün, "Son küresel sağlık krizi nedeniyle, insanların yaşam tarzları değişecek, daha basit ve daha az abartılı olacak. İnsanlar abartılı tasarımlardan ziyade sağlıklı tasarım ve sağlıklı malzemelerle daha fazla ilgilenecekler. Yeni dönem, sakinlerin hijyenini korumak için çeşitli yeni çözümler içeren sağlıklı konutların önemini vurgulayacaktır. Algı değişiklikleri döneminde, hijyen konut sektöründe önemli bir yer alacaktır" diye konuştu.YENİ GÜVENLİK CİHAZLARYeni trend ihtiyacına cevap vermek için sektörün yeni akıllı çözümlere ulaşmasının gerekeceğini de söyleyen Selman Özgün, "El teması içeren eski çözümlerin yerini yeni teknolojik çözümler alabilir. Yüz tanıma yazılımı gibi teknolojiler, anahtar veya asansör düğmeleri yerine yeni bir çözüm olabilir. Yüz tanıma yazılımı, ülke hükümetleri arasında yaygın olarak kullanılan bir teknolojidir, ancak özel sektörde mevcut değildir. Yeni teknokrasi döneminin bu tür çözümleri gündelik bir insanın yaşamına dahil etmesi bekleniyor" dedi.YEŞİL İNŞAAT ÖN PLANDASon zamanlardaki yeşil hareketlerin, insanların daha sorumlu ve sürdürülebilir yaşama yönelik düşünme şekillerini etkilediğini söyleyen Özgün, "Yeşil inşaat, dünya arasında büyüyen bir trend haline geldi. Bazı ülkeler bunu diğerlerinden daha ciddiye almış ve en yenilikçi ülkeler sürdürülebilir yeşil yapıya yönelik çabalarını bir araya getirmiştir. Türkiye'de bütünsel bir yaklaşım ve ekolojik hassasiyet, daha verimli, sağlıklı ve konforlu binalar için bir neden haline gelecektir. Türkiye'de güneş paneli kullanımının arttığını, biyolojik havuzları ve sürdürülebilir inşaat malzemelerine duyulan ihtiyacın giderek arttığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

3D baskının etkisiyle bir şekilde bağlantılı olan robotik teknolojinin inşaat sektöründe komuta gücü haline geleceğini de belirten Selman Özgün, koronavirüs sonrasında dijital sözleşmelerin kullanılır hale geleceğine işaret etti.


Kaynak: DHA

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