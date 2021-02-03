Koronavirüs fındık fiyatlarını etkiledi
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Koronavirüs fındık fiyatlarını etkiledi

03.02.2021 09:07 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:11
Koronavirüs fındık fiyatlarını etkiledi

DÜZCE Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'ya fındık ihracatında azalma olduğunu, bu nedenle fındık fiyatının serbest piyasada düşüşe geçtiğini söyledi.

DÜZCE Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'ya fındık ihracatında azalma olduğunu, bu nedenle fındık fiyatının serbest piyasada düşüşe geçtiğini söyledi.

Karadeniz bölgesinin en önemli geçim kaynağı olan fındık, 2020 sezonunda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık alımı yapmasıyla birlikte 23- 24 liradan satılırken, sezon içerisinde 25,75 liraya kadar yükseldi. Ancak sezonun en önemli dönemi olan ocak ve şubat aylarında serbest piyasada fındık fiyatları 20 liraya kadar düştü. Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, Avrupa ülkelerinin fındık alımı yapmadığı için fiyatların düştüğünü belirtti. Bazı çiftçilerin fındığını satmadığını ifade eden Öztürk, "TMO Eylül ayında fiyat açıklayarak alımlara başladı. 23-24 liradan fındık alımına başladı. Haliyle serbest piyasada da fındık fiyatı yüksek seyretti. Çiftçilerimizin 30 liraya kadar beklentisi vardı. TMO fındık alımını bitirdikten sonra fiyatlar gerilemeye başladı. Ayrıca fındık ithalatındaki düşüş önemli bir fiyat düşüşüne neden oldu. Avrupa fındığı bu sene az istedi" dedi. 

TMO'nun Düzce'de yeniden fındık almasını isteyen Öztürk, "Hükümetimizin 30 Nisan'a kadar TMO fındık alacak açıklamasının ardından tekrar yüksek beklenti vardı. Fakat Düzce'de TMO şu anda alım yapmıyor. Alım yapmadığı için fiyatlar aşağılarda seyretmeye devam ediyor. İsteğimiz, TMO'nun, hükümetimizin açıkladığı 30 Nisan tarihine kadar tekrar Düzce'de alım ofisinin açılmasıdır. Pandeminin büyük etkisi ile fındık alımı ve fiyatlarında düşüş gözlendi" diye konuştu.

Düzce'de fındık tüccarlığı yapan Yaşar Çengel ise, "Geçen seneye oranla ihracatımız 3'te 1 oranında düştü. Fındık fiyatı konusunda üreticilerin beklentileri çok yüksekti. Avrupa da fındık talep etmeyince satış olmadı ve fiyatlar düşüşe geçti. Fındığını satamayan birçok üretici de zarardadır" dedi. 


Koronavirüs fındık fiyatlarını etkiledi
Koronavirüs fındık fiyatlarını etkiledi
Koronavirüs fındık fiyatlarını etkiledi
Koronavirüs fındık fiyatlarını etkiledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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