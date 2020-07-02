Koronavirüs Döneminde Ev Dışı Tüketimin Azalması Hangi Sorunlara Yol Açabilir? Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Yıldırım, Koronavirüs döneminde ev dışı tüketimin azalmasının yol açabileceği sorunları anlattı.

Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun

Yıldırım, Koronavirüs döneminde ev dışı tüketimin azalmasının yol açabileceği

sorunları anlattı. Yıldırım, pandemi sürecinde yemek fabrikalarının ve otellerin

çalışmaması nedeniyle bu sektörlerin kullandığı tarımsal ürünlerin yaklaşık %85

azaldığını belirterek tarımsal ürünleri işleyen ve bu ürünlerin ticaretini

yapan firmaların kendilerini korumaya aldıklarını ifade etti. Üretilen ürün

satılamadığında saklama imkanı olmadığı için ürünün kaybedildiğini ve bu

nedenle süreçten en fazla etkilenen sektörün tarım olduğunu söyledi.

Ürününü kaybeden çiftçinin toparlanmasının mümkün olmadığını ve devletin, müdahale alımlarıyla çiftçinin fiyatını garanti altına alması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Çiftçi bu yıl zarar ederse önümüzdeki yıl üretim yapabilme enerjisini kendisinde bulamayacak. Çiftçilerin yaşadıkları sorunları çözme sorumluluğu çiftçilerin değil, sağlıklı gıdaya erişilebilir fiyatla ulaşmak isteyen tüketicilerin sorumluluğudur. Bu nedenle sağlıklı gıdaya ulaşmak isteyen herkesin gerekli mecralara duyarlılıkla başvurması gerekir" diye konuştu.

Kaynak: Wise.tv