Koronavirüs, 29 milyar doları uçuracak!

24.02.2020 08:10 | Son Güncelleme: 24.02.2020 08:10

Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA), küresel hava taşımacılığı talebinin koronavirüs salgını sebebiyle 2009'dan bu yana ilk kez düşeceğini öngördü, havayolu şirketlerinin toplamda en az 29 milyar dolar zarar edeceği tahmininde bulundu.