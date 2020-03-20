SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Korona virüs salgını, koruyucu kabuğu olmayan çileği vurdu - Ekonomi
Ekonomi

Korona virüs salgını, koruyucu kabuğu olmayan çileği vurdu

Korona virüs salgını, koruyucu kabuğu olmayan çileği vurdu Salgın nedeniyle vatandaşlar, koruyucu kabuğu olmadığı ve elle temas ederek toplandığı için çilek tüketmiyor Çilek üretici dibe vuran fiyatlar nedeniyle endişeli.

20.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:00

Korona virüs salgını, koruyucu kabuğu olmayan çileği vurdu

Salgın nedeniyle vatandaşlar, koruyucu kabuğu olmadığı ve elle temas ederek toplandığı için çilek tüketmiyor

Çilek üretici dibe vuran fiyatlar nedeniyle endişeli.

ANTALYA - Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar koruyucu dış kabuğu olmadığı ve elle temas ederek toplandığını düşünüp çilek tüketimini azaltması ve C vitaminli meyvelere yönelmesi, Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki çilek üretimi yapan çiftçileri endişelendirdi.

Hasadın yeni başladığı çilekte fiyat geçen yılın aynı ayında 5-6 lirayken, bu yıl 3-4 liraya düştü. Böyle devam ederse çileğin bahçede kalacağını ve çürümeye terk edileceğini belirten üreticiler, vatandaşın korkmadan çilek tüketebileceğini belirtti.

Tüccar Erol Özdemir, virüs vakası nedeniyle çilek tüketiminin oldukça düştüğünü belirtti. Halk içinde çileğin ele temas ettiği ve virüsün bulaşmasına neden olabileceği yönünde yanlış bir bilgi olduğunu dile getiren Özdemir, "Halk çilek elle toplandığı, vatandaşın elinden geçtiği düşüncesiyle tüketim düştü, fiyatlar dibte. Çilek üreticisi böyle giderse çok büyük zarara uğrayacaktır. Şu günlerde çileğin kilosu tarlada 3-4 liraya düştü. Daha çileğin yüzde 20-30 hasadı yapıldı. Yarın hasat oranı yüzde 70-80'e geldiğinde bu fiyatlara da satılmayacaktır. Bu da üretici açısından büyük bir zarar demektir. Çileğin elle toplanmasından ve hasat edilmesinde bence virüs bulaşmasında etken olacağı düşüncesi yanlıştır. Bunun için devlet yetkililerinin, yüksek makamların bu konuya el atmasını, halka doğru bir şekilde bilgilendirmesini, çilek tüketiminin halka zarar vermeyeceğini anlatmasını, üreticiyi bu zarardan kurtarmasını istiyoruz" dedi.

Çileğin hastalık yaymadığını aksine bu günlerde bol bol çilek tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Özdemir, "Çilek hastalık satacak ve ya ilaç kullanılan bir ürün de değil ama halk el temas ederek toplandığı düşüncesiyle böyle bir tedirginliği var. Normal zamanda bu fiyat 5-6 TL idi, şuanda yarısındayız. Daha ürünün de yüzde 20'lerinde hasat. Üretici çok perişan halde. Bunun yerde kalma ihtimali bu haliyle yüksek. Birkaç gün sonra tarlada hasat olmayıp, çileğin çürüyeceği düşünülüyor. Çilekte B, C, K vitaminleri var. Bağışıklık sistemini güçlendiren bir meyvedir. Tüketilmesi özellikle bu günlerde oldukça yararlıdır. Bu vitaminlere direnç açısından ihtiyaç vardır. İnsanların bol bol çilek tüketmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Eldivenle toplanıyor

Çilek hasadı yapan üretici Selda Karakoç, vatandaşlara seslenerek, "Bu çileği biz üretiyoruz, kendimiz yiyoruz. Hiçbir sakıncası yok. İnsanlar rahatlıkla yiyebilir. Eldivenle topluyoruz. Korkmasınlar" dedi. Tarım işçisi Ayşe Çuha da çileği kendilerinin de tükettiğini, korkmadan çocuklarına yedirdiklerini belirterek vatandaşların korkmadan çilek tüketmesini istedi. Üretici Mehmet Karakoç ise çileği eldivenle topladıklarını vurgulayarak, "Çileği istedikleri zaman yiyebilirler, sıkıntısız. Korona diye bişey yok. Biz eldivenle topluyoruz. İstedikleri kadar tüketebilirler. C vitamini yüklü. Biz kendimiz yiyoruz. Bakın çok güzel. Sıkıntı yok yani. Fiyatlar ister istemez düşüyor koronadan dolayı. Buna korona gelmez, sıkıntısız yiyebilirler" diye konuştu.

Korona virüs salgını, koruyucu kabuğu olmayan çileği vurdu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Korona virüs salgını, koruyucu kabuğu olmayan çileği vurdu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
İBB'den Kovid-19 önlemi! İstanbul'daki ulaşımda bir devre ara verildi Ekonomi
İBB'den Kovid-19 önlemi! İstanbul'daki ulaşımda bir devre ara verildi
Yüzlerce taksiciden koronavirüs eylemi! Tek istekleri var Ekonomi
Yüzlerce taksiciden koronavirüs eylemi! Tek istekleri var
Koronavirüs nedeniyle para yardımı, maske ve kolonya dağıtımı başlıyor Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle para yardımı, maske ve kolonya dağıtımı başlıyor
Bakan müjdeyi verdi! Üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak Ekonomi
Bakan müjdeyi verdi! Üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak
Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek
Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor
Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı
Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Bakan Albayrak, 'Kamuda evden çalışma olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Albayrak, "Kamuda evden çalışma olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Vladimir Putin Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ece Erken Cem Yılmaz Hülya Avşar Defne Samyeli
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Karar Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: Korona virüs salgını, koruyucu kabuğu olmayan çileği vurdu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 14:09:24. #1.14#
title