Korona tedavisi gören İmamoğlu'ndan metro müjdesi: 28 Ekim'de açılıyor, 10 gün ücretsiz olacak

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ve hastanede gözetim altında tutulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nu tamamladıklarını ve 28 Ekim'de hizmete açacaklarını duyurdu.

Covid-19 testi pozitif çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı 2 dakikalık videoda İstanbul halkına metro müjdesi verdi.

Yapımına Kadir Topbaş döneminde başlanan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nu tamamladıklarını duyuran İmamoğlu, metro hattının 28 Ekim günü saat 12.00'den itibaren İstanbulluların hizmetinde olacağının müjdesini verdi. İmamoğlu, açıklamasının devamında açılışı yapılacak metro hattının 10 gün boyunca ücretsiz olacağını belirtti.

TEK YÖNDE 70 BİN İSTANBULLUYA HİZMET VEREBİLECEK

Yaklaşık 3 milyona yakın İstanbullunun yaşadığı 6 ilçeyi birbirine bağlayan hat, 18 kilometre uzunluğunda ve 15 istasyondan oluşuyor. Günde 352 sefer yapılacağı ve diğer toplu ulaşım araçlarıyla da entegrasyonu bulunan hat, tek yönde saatte 70 bin İstanbulluya hizmet verebilecek.

RAKAMLARLA MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METRO HATTI