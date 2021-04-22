İngiltere'de yeniden korona olana 57 bin lira verecekler

İngiltere bilim için 57 bin lira karşılığında yeniden koronavirüs olmayı kabul edecek gönüllüler arıyor. Yapılacak çalışma ile yeniden hasta olmayı engelleyen antikor seviyesi belirlenecek. Elde edilen veriler üretilecek aşı ve ilaçlar için kullanılacak.