İngiltere'de yeniden korona olana 57 bin lira verecekler
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İngiltere'de yeniden korona olana 57 bin lira verecekler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İngiltere bilim için 57 bin lira karşılığında yeniden koronavirüs olmayı kabul edecek gönüllüler arıyor. Yapılacak çalışma ile yeniden hasta olmayı engelleyen antikor seviyesi belirlenecek. Elde edilen veriler üretilecek aşı ve ilaçlar için kullanılacak.

İngiltere koronavirüsle ilgili bilimsel bir çalışma için tekrar koronavirüs olmayı kabul edecek gönüllüler arıyor. Oxfordlu araştırmacıların yürüteceği çalışmayla yeniden hasta olmayı engelleyen antikor seviyesi belirlenecek.

57 BİN TL ÖDENECEK

Elde edilecek sonuçlar yeni ve etkili aşıların tasarlanmasını sağlayacak. Çalışma 12 ay sürecek. Gönüllülere ise yeniden virüse yakalanma karşılığında 5 bin sterlin yani yaklaşık 57 bin Türk lirası ödenecek.

İngiltere'de yeniden korona olana 57 bin lira verecekler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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