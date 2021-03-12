Korona nedeniyle zor günler geçiren kafe ve restoranlar için "Ciro Kaybı Desteği" ödemeleri başladı
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Korona nedeniyle zor günler geçiren kafe ve restoranlar için "Ciro Kaybı Desteği" ödemeleri başladı

12.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:50

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen kafe ve restoranlara yapılacak "Ciro Kaybı Desteği" ödemeleri bugün itibarıyla başladı. Destekten faydalanacak işletmeler 2 bin lira ile 40 bin lira arasında ödeme yapılacak. İşletmeler 31 Mart'a kadar e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecek.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yiyecek ile içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen işletmelere yönelik devreye aldıkları "Ciro Kaybı Desteği" ödemelerine bugün itibarıyla başladıklarını bildirdi.

31 MART'A KADAR BAŞVURU YAPILABİLİR

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ciro Kaybı Desteği"ne ilişkin bilgi verdi. Destek için başvuruların devam ettiğini belirten Pekcan, "Salgından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimiz, 31 Mart saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

DESTEKTEN FAYDALANABİLECEK İŞLETMELER

Konuya ilişkin düzenlemeler doğrultusunda, 2019'dan önce ya da 2019'da başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon lira ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020'deki cirosu yüzde 50 ve üzerinde bir oranda azalan, yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmelere, esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanmak üzere destek ödemesi yapılıyor.

EN AZ 2 BİN, EN ÇOK 40 BİN LİRA DESTEK YAPILACAK

Bu kapsamda, söz konusu işletmelere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere cirosunun azalan tutarının yüzde 3'ü oranında ciro kaybı desteği ödemesi gerçekleştiriliyor.

Bununla birlikte gelir kaybı desteği ile ciro kaybı desteğini birlikte hak eden işletmelere ödemeler, gelir kaybı desteği mahsup edilerek yapılıyor. Ciro kaybı desteğinin gelir kaybı desteğinden fazla olması halinde fazlaya ilişkin tutar hak sahibine ödeniyor.

Korona nedeniyle zor günler geçiren kafe ve restoranlar için 'Ciro Kaybı Desteği' ödemeleri başladı
Haber Yorumları (7)
XLİ: Lan yapılan bir şeyi de beğenin be sizin chp ziihniyetinizden bıktık iki yüzlüler sizi gün boyu fox izleyip muhalefet öğrenmiş iki yüzlülerden bıktık!
Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
BÜLEN: bende esnafım iş yerim 8 ay kapalıydı e devlet üzerinden bas vuru yaptıgımda aldıgım cevap (Bilgi girişi yapılan işletme, 5/2/2021 tarihli ve 3506 sayılı Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesi kapsamındaki işletmelerden değildir. )yeme içme olan esnafı kapatıyosan benıde kapatıyosun onların bakmakla hülümlü ailesi varda bizim yokmu
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ARTVİNLİ: Zaten sisteme girilemiyorkı vergi dairesine soruyorsun başka bahane buluyor senin araban varmış yan işin varmış gibi şeylerle alabilmenin önüne set çekiyorlar hava ile civa alacağız galiba
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