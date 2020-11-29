Korona nedeniyle yoğun bakımda olan Yılmaz Vural'ın durumu iyiye gidiyor

Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz gün yoğun bakıma kaldırılan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'dan sevindirici haber geldi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Babamız şu an ise tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve yoğun bakıma alınan teknik direktör Yılmaz Vural'ın son durumu hakkında bugün bir açıklama yapıldı.

Oksijen ihtiyacının artması üzerine, cuma günü öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında durumu takip edilen Yılmaz Vural hakkında ailesinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Babamız Yılmaz Vural COVID-19 sebebiyle tedavi altındadır. 2. kez Covid-19'a yakalandı şeklindeki haberler asılsızdır. İlkinde ilk test pozitif çıkmasına rağmen sonraki tüm testler negatif çıkmıştır. Tedbir amaçlı 14 gün karantina uygulanmıştır. Babamız şu an ise tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ediyor. Böyle devam etmesini umuyoruz. Yanımızda olduğunuzu hissettirdiğiniz için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

KAN DEĞERLERİ İYİYE GİDİYOR

Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada tecrübeli teknik adamın kan değerlerinin iyi gittiği belirtilmişti.