Korona nedeniyle yoğun bakımda olan Yılmaz Vural'ın durumu iyiye gidiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Korona nedeniyle yoğun bakımda olan Yılmaz Vural'ın durumu iyiye gidiyor

29.11.2020 16:34 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:44

Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz gün yoğun bakıma kaldırılan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'dan sevindirici haber geldi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Babamız şu an ise tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve yoğun bakıma alınan teknik direktör Yılmaz Vural'ın son durumu hakkında bugün bir açıklama yapıldı.

Oksijen ihtiyacının artması üzerine, cuma günü öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında durumu takip edilen Yılmaz Vural hakkında ailesinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Babamız Yılmaz Vural COVID-19 sebebiyle tedavi altındadır. 2. kez Covid-19'a yakalandı şeklindeki haberler asılsızdır. İlkinde ilk test pozitif çıkmasına rağmen sonraki tüm testler negatif çıkmıştır. Tedbir amaçlı 14 gün karantina uygulanmıştır. Babamız şu an ise tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ediyor. Böyle devam etmesini umuyoruz. Yanımızda olduğunuzu hissettirdiğiniz için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Korona nedeniyle yoğun bakımda olan Yılmaz Vural, durumu iyiye gidiyor

KAN DEĞERLERİ İYİYE GİDİYOR

Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada tecrübeli teknik adamın kan değerlerinin iyi gittiği belirtilmişti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

RTÜK, Türk ordusuyla ilgili tepki çeken sözlerin kullanıldığı yayın için harekete geçti
RTÜK, Türk ordusuyla ilgili tepki çeken sözlerin kullanıldığı yayın için harekete geçti
Efsane boksör, 54 yaşında ringlere döndü! Maçı kazanamasa da aldığı ücret dudak uçuklattı
Efsane boksör, 54 yaşında ringlere döndü! Maçı kazanamasa da aldığı ücret dudak uçuklattı
Cinsel içerikli videolarını satan genç modelin para kazanma yöntemi mide bulandırdı
Cinsel içerikli videolarını satan genç modelin para kazanma yöntemi mide bulandırdı
Korona nedeniyle yoğun bakımda olan Yılmaz Vural'ın durumu iyiye gidiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Beyonce Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Orhun Ene Okan Buruk Abdullah Avcı Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Bursa Antalya Osmangazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Korona nedeniyle yoğun bakımda olan Yılmaz Vural'ın durumu iyiye gidiyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 16:45:25. #1.14#
title