"Korona gördüğüm en büyük sahtekarlık" diyen Katia Aveiro, kardeşi Ronaldo'yu Tanrı'nın elçisi ilan etti

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından ablası Katia Aveiro, koronavirüsün gördüğü en büyük sahtekarlık olduğunu söyleyerek, "Ronaldo bunu ortaya çıkaracak Tanrı'nın elçisi" dedi.

Juventus'un 35 yaşındaki yıldız oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, ablası Katia Aveiro'dan herkesi şaşırtan açıklama geldi.

Portekiz Futbol Federasyonu, salı günü yaptığı açıklamada, 35 yaşındaki Ronaldo'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Herhangi bir semptom göstermeyen Ronaldo, önlem amaçlı İsveç maçının kadrosundan çıkarılmıştı.

"DÜNYAYI APTAL YERİNE KOYMAYI BIRAKIN"

Instagram hesabı üzerinden kardeşinin fotoğrafını paylaşan, kardeşine olan korumacı tavrıyla bilinen Aveiro, "Eğer dünyayı uyandırması gereken kişi Cristiano Ronaldo ise o zaman bu Portekizlinin gerçekten Tanrı'nın elçisi olduğunu söylemem gerekir. Teşekkür ederim. Bu salgına, testlere ve önlemlere inanan binlerce insan bunun bugüne kadar gördüğüm en büyük sahtekarlık olduğunu benim gibi anlayacak. Bugün bir yerde okuduğum ve kesinlikle katıldığım bir söz: 'Dünyayı aptal yerine koymayı bırakın.' Gözünüzü açın lütfen." sözleriyle koronavirüse inanmadığını ifade etti.

Ronaldo'nun ablaları Elma ve Katia Aveiro

"TANRI ZAMANINIZI ALIR AMA BAŞARISIZ OLMAZ"

Ronaldo'nun diğer ablası Elma Aveiro da, Ronaldo'nun 2018 yılında aldığı Ballon d'Or ödülüyle fotoğrafını paylaşarak benzer bir açıklama yaptı. Elma Aveiro, "Tanrı'nın gücü tüm bu çürümüşlükten çok daha büyük, Tanrı zamanınızı alır ama asla başarısız olmaz" dedi.

Portekiz Milli Takımı, Ronaldo'nun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardındanmilli takımda bulunan diğer oyuncuların testten geçirildiğini ve tüm sonuçların negatif çıktığını bildirmişti.