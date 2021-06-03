Korkutelili güreşçiler yağlı antrenmanlara başladı
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Korkutelili güreşçiler yağlı antrenmanlara başladı

Korkutelili güreşçiler yağlı antrenmanlara başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Korkuteli Belediyespor Kulübü Güreş takımı, önümüzdeki ay gerçekleşecek tarihi Kırkpınar güreşlerine yağlı antrenmanlarla hazırlanıyor.

Korkuteli Belediyespor Kulübü Güreş takımı, önümüzdeki ay gerçekleşecek tarihi Kırkpınar güreşlerine yağlı antrenmanlarla hazırlanıyor.

Korkuteli Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı, takım halinde yağlı antrenmanlarına 100 yıl Atatürk stadyumunda devam ediyor. 9-10-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek Tarihi Kırkpınar Güreşlerine hazırlanan Korkuteli Belediyesi güreşçileri, gelecek hafta sonu gerçekleşecek olan farklı güreş organizasyonları için de güreş hocası Muhammet Sarıcalar gözetiminde antrenmanlarına devam ediyor.

Sarıcalar, "Ekip olarak çalışmalara devam ediyoruz. Büyük takım yoktu. Büyük başarı vardır. Gelecek ay Tarihi Kırkpınar güreşleri var. Sürekli ekip olarak çalışıyoruz. Genç kardeşlerimizin hepsi kendisini ispat etmişler. Bundan sonra nasip olursa bizde onlardan güreşlerde derece bekliyoruz. Bu yıl Mehmet Yeşil Yeşil ve Osman Aynur'da yağlı antrenmana katılarak bizleri mutlu ettiler" dedi. - ANTALYA

Korkutelili güreşçiler yağlı antrenmanlara başladı
Korkutelili güreşçiler yağlı antrenmanlara başladı
Korkutelili güreşçiler yağlı antrenmanlara başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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