Korkuteli Belediyespor, Play-Off'a yükseldi

Voleybol Erkekler İkinci Lig 3'üncü Grup'ta yer alan Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol takımı, Korkuteli Recep Gürbüz Kapalı spor salonunda karşılaştığı Develi Belediyespor'u 3-0 yenerek Play-Off'larda mücadele etmeye hak kazandı.

Korkuteli Recep Gürbüz Kapalı spor salonunda oynanan karşılaşma öncesinde şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Korkuteli Belediyespor, Ligin lideri Develi Belediyespor'u 25-19, 25-21, 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı 3-0'lık galibiyetle Play-off'lara girmeye hak kazanırken 16 maç sonunda 39 puan ile 2'inci sıraya yükseldi. Develi Belediyespor'da 39 puanla en iyi 3'üncü olarak play-off'lara kaldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı