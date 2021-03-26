Korkuteli Belediyespor'da yeni dönem
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Korkuteli Belediyespor'da yeni dönem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Korkuteli Belediyespor'da yeni dönem

Korkuteli Belediyespor'da yapılan genel kurulda yönetime Abdullah Özmen ve ekibi getirildi.

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Korkuteli Belediyespor'da yapılan genel kurulda yönetime Abdullah Özmen ve ekibi getirildi.

Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda katılımın olduğu genel kurulda Divan Başkanlığına Ercan Köroğlu, Katip Üyeliğine ise Adil Özlü seçildi. Divan Heyetinin seçilmesinin ardından Yönetim ve Denetim Faaliyet Raporları okundu. Kulübün hesapları, faaliyetleri ve denetim kurulu raporunun oy birliği ile ibra edildiği kongreye mevcut kulüp başkanı Muharrem Yavuz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Ardından dernek gelir-gider işletme hesapları okundu. Okunan raporlar ve hesapların görüşülmesi ile oylanmasının ardından tahmini bütçe görüşülüp oylandı. Bütçede, tahmini gelir ve giderlerin 1 milyon beş yüz TL olduğu belirtildi. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi maddesinin görüşülmesi sonrasında yönetim kuruluna verilecek yetkiler görüşüldü. Daha sonra Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçilmesine geçildi. Divana bir adet teklif listesi sunuldu. Ardından oylamaya geçildi.

Oylama sonucunda Genel Kurul Asil Üyeleri şu isimlerden oluştu: "Abdullah Özmen, Bayram Bulut, Cennet Turhan, Can Çaylak, Tolgahan Turan, Adil Özlü, Ercan Köroğlu, Yaşar Tıraş ve Yusuf Bacakoğlu."

Genel Kurul Denetim Asil Üyeleri ise Şükrü Haksız, Hüseyin Ünal ve Selman Gürler oldu. - ANTALYA

Korkuteli Belediyespor'da yeni dönem
Korkuteli Belediyespor'da yeni dönem
Korkuteli Belediyespor'da yeni dönem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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