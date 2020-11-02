Koray Şener kimdir? Koray Şener neden öldü, nasıl öldü?
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Koray Şener kimdir? Koray Şener neden öldü, nasıl öldü?

02.11.2020 18:36 | Son Güncelleme: 02.11.2020 18:41
Koray Şener kimdir? Koray Şener neden öldü, nasıl öldü?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi hayatını kaybeden Koray Şener hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Koray Şener kimdir, kaç yaşındaydı? Koray Şener nasıl öldü, neden öldü?

2018 tarihinde Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemek üzere Kocaeli'den Türk Telekom Stadyumu'na gelen sarı-lacivertlilerin koyu taraftarlarından biri olan Koray Şener, maç öncesi hayatını kaybetti. Vefatının ikinci yıl dönümünde de unutulmayan Koray Şener merak edilen konulardan biri oldu. Peki Koray Şener kimdir?

KORAY ŞENER KİMDİR?

Fenerbahçe taraftarı Koray Şener, ölümünün ikinci yılında sevenleri tarafından anılıyor. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medyadaki resmi hesaplarından, "Seni unutmayacağız" mesajı paylaşıldı. Birçok taraftar grupları da başsağlığı mesajları yayınladı.

14 Temmuz 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi'nde öğrenci olan Koray Şener, 2 Kasım 2018 tarihinde Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemek üzere gittiği İstanbul Türk Telekom Stadyumu'nda maçın oynanmasından hemen önce kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Koray Şener kimdir? Koray Şener neden öldü, nasıl öldü?

Genç öğrencinin hayatını kaybetmesinin hemen sonrasında deplasman maçında olan Fenerbahçe taraftarının tamamı tribünleri boşaltarak, Koray Şener'in sevk edildiği hastaneye gitti.

KORAY ŞENER NEDEN NASIL ÖLDÜ?

Koray Şener için Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda büyük bir tören yapıldı. Törende, maraton tribününde Türk bayrağı açıldı. Cenaze, 4 Kasım 2018 günü sabahın erken saatlerinde Üsküdar Karacaahmet'te bulunan gasılhaneden alındı. Cenazeyi almaya Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Koray Şener'in ailesi, okul arkadaşları ve taraftarlar katıldı. Genç taraftarın cenazesi, törenlerin ardından Kocaeli Körfez İlimtepe Mezarlığı'na defnedildi.

Koray Şener kimdir? Koray Şener neden öldü, nasıl öldü?
Koray Şener kimdir? Koray Şener neden öldü, nasıl öldü?

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