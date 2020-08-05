Kopenhag-Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka ekibi Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasında yapılacak son 16 turu rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ParkenHakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini (İtalya)Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland,...

UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka ekibi Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasında yapılacak son 16 turu rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Parken Hakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini (İtalya) Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Mudrazija, Zeca, Pep Biel, Wind, Falk, Kaufmann Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Crivelli, Demba Ba Kaynak: AA