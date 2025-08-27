Kopenhag Basel CANLI izleme linki var mı? Kopenhag Basel maçı hangi kanalda?

Kopenhag Basel CANLI izleme linki var mı? Kopenhag Basel maçı hangi kanalda?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda öne çıkan karşılaşmalardan biri de Kopenhag ile Basel arasında oynanacak. Futbolseverlerin en çok araştırdığı konuların başında ise maçın yayın bilgileri geliyor. "Mücadele canlı yayınlanacak mı, hangi platformdan izlenebilecek?" soruları yoğun şekilde gündemde.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Kopenhag – Basel eşleşmesinin yayın detayları da netleşti. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler, maçın hangi kanalda ekrana geleceği ve canlı izleme linkine dair tüm bilgilere haberimizin devamından ulaşabilecek.

KOPENHAG – BASEL MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme kapsamında oynanacak Kopenhag – Basel karşılaşması tabii Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. tabii Spor 1, numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli şekilde izlenebilecek.

KOPENHAG – BASEL MAÇI TARİH VE SAATİ

Kopenhag ve Basel'in karşı karşıya geleceği bu mücadele, Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda oynanacak. Maç günü ve saati UEFA fikstürüne göre belirlendi ve canlı yayınla takip edilebilecek.

Kopenhag Basel CANLI izleme linki var mı? Kopenhag Basel maçı hangi kanalda?

KOPENHAG – BASEL MAÇI SKOR DURUMU

Mücadele henüz başlamadığı için skor bilgisi bulunmuyor. Başlama düdüğünün ardından anlık skorlar ve gelişmeler canlı yayınla aktarılacak.

KOPENHAG – BASEL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Parken Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çelik Kubbe sistemini ordumuza katıyoruz

Erdoğan "Sistemler sistemi" diyerek duyurdu! İşte ASELSAN'ın son ürünü
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı

TBMM olağanüstü toplanıyor! Tarih belli oldu
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri

İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri
Doktor, ağrı şikayetiyle gelen kadını hamile olduğuna ikna edemedi

Doktor, hamile olduğuna ikna edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu '1915 olayları soykırımdır' dedi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu

Netanyahu'nun skandal sözlerine Türkiye'den sert tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.