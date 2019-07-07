Konyasporlu oyuncular dayanıklılık testinden geçti
Konyasporlu futbolcular yeni sezon öncesinde dayanıklılık testinden geçti.
Konyasporlu futbolcular yeni sezon öncesinde dayanıklılık testinden geçti.
Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde sürdüren Konyaspor'da oyuncular YOYO Testi'nden geçti. 3 gruba ayrılan oyunculara teknik direktör Aykut Kocaman, atletik performans antrenörü Alper Aşçı ve yardımcı antrenörler gözetiminde dayanıklılıklarının ölçüldüğü test uygulandı. Test sonuçlarının ardından oyunculara uygulanacak antrenman programlarının belirleneceği belirtildi.
- Oyunculara uygulanan testten görüntüler
- Konya
Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde sürdüren Konyaspor'da oyuncular YOYO Testi'nden geçti. 3 gruba ayrılan oyunculara teknik direktör Aykut Kocaman, atletik performans antrenörü Alper Aşçı ve yardımcı antrenörler gözetiminde dayanıklılıklarının ölçüldüğü test uygulandı. Test sonuçlarının ardından oyunculara uygulanacak antrenman programlarının belirleneceği belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Oyunculara uygulanan testten görüntüler
Detaylar
- Konya
Kaynak: DHA
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri