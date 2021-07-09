Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarında 9 günü geride bıraktı
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Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarında 9 günü geride bıraktı

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarında 9 günü geride bıraktı
Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İttifak Holding Konyaspor, 9 günü geride bıraktı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İttifak Holding Konyaspor, 9 günü geride bıraktı. Yeşil-beyazlı oyuncular antrenmana ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayıp, çift kale maçla tamamladı. 

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Antrenman sporcuların gruplar halinde topla oyunla devam etti. Yeni sezon hazırlığının 9'uncu gününde, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ, Musa Çağıran, Marin Anicic ile Serdar Gürler katılmadı. Antrenman, üç takımla dönüşümlü olarak yapılan çift kale maçla sona erdi.


Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarında 9 günü geride bıraktı
Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarında 9 günü geride bıraktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız

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