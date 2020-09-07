Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti
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Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatilini yaparken denizde boğulma tehlikesi geçiren ve 2.5 aydır hastanede tedavi gören Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti.

07.09.2020 11:00 | Son Güncelleme: 07.09.2020 11:12

Konyaspor U19 takımında forma giyen kaleci Mustafa Berzan Tekbaş, Alanya'da denizde yaşadığı kaza sonrası girdiği yaşam savaşını kaybetti.

Genç kaleci Mustafa Berzan Tekbaş, haziran sonunda Alanya'da denize girerken boğulma tehlikesi yaşamış ve hastaneye kaldırılmıştı. Mustafa'nin yaklaşık iki buçuk aylık yaşam savaşı acı sonla bitti. Genç kalecinin hayatını kaybettiği açıklandı.

KONYASPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Konyaspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Alanya'da denizde yaşadığı kaza sonucu bir süredir hastanede tedavi gören U19 takım kalecimiz Mustafa Berzan Tekbaş, hayatını kaybetmiştir. Futbolcumuza Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti
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