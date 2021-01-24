Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı
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Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı

24.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:39
Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor, Antalyaspor'u konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka golsüz beraberlikle sona erdi.

Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Konyaspor, Antalyaspor'u ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, üst üste 2. beraberliğini aldı ve 26 puanla 10. sırada yer buldu. 3 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Konyaspor ise 23 puanla 15. sırada yer aldı.

KONYA ANTALYA'YA KAYBETMİYOR

Konyaspor, Süper Lig tarihinde Antalyaspor'u konuk ettiği hiçbir maçı kaybetmedi. Yeşil - beyazlılar, bu maçlarda 4 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Antalyaspor, gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak. Konyaspor ise gelecek haftayı BAY geçecek.

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