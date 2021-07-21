Konyaspor, Mpoku'yu kadrosuna kattı
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Konyaspor, Mpoku'yu kadrosuna kattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Konyaspor, Mpoku'yu kadrosuna kattı Konyaspor, Demokratik Kongolu Paul Jose Mpoku ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

- Konyaspor, Mpoku'yu kadrosuna kattı

KONYA - Konyaspor, Demokratik Kongolu Paul Jose Mpoku ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wahda'da forma giyen Demokratik Kongolu milli futbolcu Paul Jose Mpoku ile anlaştı. Mpoku, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalanan 29 yaşındaki Mpoku, daha önce Tottenham, Cagliari, Standard Liege, Verona, Panathinaikos gibi takımlarda forma giydi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımıyla 10 kez sahaya çıkan Paul Jose Mpoku 6 gol kaydetti. Kariyerinde 359 maçta forma giyen, 55 asist yapan Mpoku bu müsabakalarda toplamda 63 gol kaydetti.

Kanat, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayan Paul Jose Mpoku Konyaspor'da 40 numaralı formayı giyecek.

Konyaspor, Mpoku'yu kadrosuna kattı
Konyaspor, Mpoku'yu kadrosuna kattı
Konyaspor, Mpoku'yu kadrosuna kattı
Konyaspor, Mpoku'yu kadrosuna kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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