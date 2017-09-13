Konyaspor Maçı Öncesi Marsilya'da Mandanda Şoku
Deneyimli file bekçisi sakatlığı sebebiyle takımının Konyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
Konyaspor maçı öncesi Marsilya'da Mandanda şoku
Deneyimli file bekçisi sakatlığı sebebiyle takımının Konyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk grup maçında perşembe günü Konyaspor'u ağırlayacak Marsilya'ya kalecisi Steve Mandanda'dan kötü haber geldi.
Bu sabah yapılan antrenmanda adalesinde ağrı hisseden 32 yaşındaki file bekçisinin Konyaspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
L'Équipe gazetesinde yer alan haberde, Mandanda'nın yokluğunda Marsilya'nın kalesini Yohann Pelé'nin koruyacağı belirtildi.
Fransız ekibinde ayrıca hafta sonu Rennes ile oynanan lig maçında sakatlanan savunma oyuncusu Aymen Abdennour da Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
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Kaynak: EuroSport.com