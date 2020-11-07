Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı
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Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı

07.11.2020 21:35 | Son Güncelleme: 07.11.2020 21:46

İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe galibiyetini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kutladı. Yeşil beyazlıların paylaşımında video olarak sarı lacivertli ekibin gol şarkısı "Blah Blah Blah" yı kullanması dikkat çekti.

Süper Lig'in 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Yeşil beyazlılar, karşılaşma sonrası galibiyeti resmi Twitter hesabı üzerinden yayınladığı video ile kutladı. Paylaşımda sarı lacivertli kulübün her gol sonrası çaldığı "Blah Blah Blah" şarkısının tercih edilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı

SEZON BAŞINDA GOL ŞARKISINI DEĞİŞTİRDİLER

Fenerbahçe bu sezonun başında Kadıköy'de oynadığı maçlarda çalan gol şarkısında değişikliğe gitmeye karar vermiş ve taraftarlar arasında yapılan anket sonrasında Armin van Buuren'e ait "Blah Blah Blah" şarkısı seçilmişti.

Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı
Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı
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