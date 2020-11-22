Konyaspor, geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
Süper Lig'de 9. hafta maçında Konyaspor, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Konuk Kasımpaşa maçın ilk yarısını Aytaç'ın golüyle önde kapatmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Konyaspor, Skubic ve Musa Çağıran'ın golleriyle karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı başardı.
Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde İsmail Kartal'ın takımı Konyaspor ile İrfan Buz'un göreve geldiği Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
KONYA SKUBIC VE MUSA İLE GERİ DÖNDÜ
Kasımpaşa 17. dakikada Aytaç Kara'nın golüyle öne geçerken, 48'de Skubic dengeyi getirdi. Skubic'in golü öncesinde ofsaytta olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmadı. VAR incelemesinin ardından hakem Yasin Kol orta noktayı gösterdi. Konyaspor'da 75'te oyuna giren Musa Çağıran 89'da takımına galibiyeti getirdi.
PAŞA'NIN SERİSİ SONA ERDİ
Alınan bu sonucun ardından Konyaspor 12 puana çıkarken, Kasımpaşa 12 puanda kaldı ve 5 haftalık yenilmezlik serisi son buldu.
Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.