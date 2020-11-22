Konyaspor, geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti

Süper Lig'de 9. hafta maçında Konyaspor, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Konuk Kasımpaşa maçın ilk yarısını Aytaç'ın golüyle önde kapatmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Konyaspor, Skubic ve Musa Çağıran'ın golleriyle karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı başardı.