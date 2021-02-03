Konyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Konyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

03.02.2021 22:05 | Son Güncelleme: 03.02.2021 22:08
Konyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Bizim için alınan bir puan kötü değil. En azından bundan sonra oynayacağımız maçlarda bizim için bir avantaj sağladı.

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Bizim için alınan bir puan kötü değil. En azından bundan sonra oynayacağımız maçlarda bizim için bir avantaj sağladı." dedi.

Altıparmak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, lig sıralamasındaki yerleri itibarıyla her iki takım için de çok zor bir maç olduğunu söyledi.

Sıralama itibarıyla 3 puana çok ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan, Altıparmak, şunları kaydetti:

"İlk maçıma çıktım. Benim için duygu anlamında çok önemli bir karşılaşmaydı. Tabii 5 haftadır kaybeden bir takım var. Öz güvenlerini kaybetmişler. Futbol olarak belki istediklerini sahaya yansıtıp sonuca yansıtamamışlar. İki gündür tek çalıştığımız şey, hem arkadaşlarımızın öz güvenlerini yerine getirmek hem de istediğimiz oyunu sahaya yansıtmaktı ve bunu da başardık diyebiliriz. Maçın nasıl geçeceğini iki gündür anlatıyorduk. Hemen hemen düşündüğümüz şekilde geçti. Oyunun sonlarına doğru Konyaspor'u çok fazla hücumcudan dolayı eksik yakalayacağımızı da çalışmıştık ve yakaladık. Oyunun sonunda yakaladığımız pozisyonu gole çevirebilseydik bugün buradan 3 puan almış olurduk."

Mehmet Altıparmak, her iki takımın oyuncularını da gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ettiğini belirterek, "Konya deplasmanından, özellikle Konyaspor'dan ve ilk maçımızdan alınan bir puan kötü değildi. Bu puan bize hem moral açısından hem de oyuncuların öz güveni açısından çok iyi oldu. Bizim için alınan 1 puan kötü değil. En azından bundan sonra oynayacağımız maçlarda bizim için bir avantaj sağladı. Çünkü moral motivasyonumuz yerine geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Manço Yıldız Tilbe Bülent Serttaş Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Deniz Türüç Nihat Özdemir Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kadıköy Oyunlar Beşiktaş Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 22:14:55. #1.14#
title