Konyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Bizim için alınan bir puan kötü değil. En azından bundan sonra oynayacağımız maçlarda bizim için bir avantaj sağladı.

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Bizim için alınan bir puan kötü değil. En azından bundan sonra oynayacağımız maçlarda bizim için bir avantaj sağladı." dedi.

Altıparmak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, lig sıralamasındaki yerleri itibarıyla her iki takım için de çok zor bir maç olduğunu söyledi.

Sıralama itibarıyla 3 puana çok ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan, Altıparmak, şunları kaydetti:

"İlk maçıma çıktım. Benim için duygu anlamında çok önemli bir karşılaşmaydı. Tabii 5 haftadır kaybeden bir takım var. Öz güvenlerini kaybetmişler. Futbol olarak belki istediklerini sahaya yansıtıp sonuca yansıtamamışlar. İki gündür tek çalıştığımız şey, hem arkadaşlarımızın öz güvenlerini yerine getirmek hem de istediğimiz oyunu sahaya yansıtmaktı ve bunu da başardık diyebiliriz. Maçın nasıl geçeceğini iki gündür anlatıyorduk. Hemen hemen düşündüğümüz şekilde geçti. Oyunun sonlarına doğru Konyaspor'u çok fazla hücumcudan dolayı eksik yakalayacağımızı da çalışmıştık ve yakaladık. Oyunun sonunda yakaladığımız pozisyonu gole çevirebilseydik bugün buradan 3 puan almış olurduk."

Mehmet Altıparmak, her iki takımın oyuncularını da gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ettiğini belirterek, "Konya deplasmanından, özellikle Konyaspor'dan ve ilk maçımızdan alınan bir puan kötü değildi. Bu puan bize hem moral açısından hem de oyuncuların öz güveni açısından çok iyi oldu. Bizim için alınan 1 puan kötü değil. En azından bundan sonra oynayacağımız maçlarda bizim için bir avantaj sağladı. Çünkü moral motivasyonumuz yerine geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm