Konyaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konyaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Konyaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Spor

İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut lige galibiyetle başlamanın ve bu seriyi sürdürmenin önemli olduğunu söyledi.

İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut lige galibiyetle başlamanın ve bu seriyi sürdürmenin önemli olduğunu söyledi.

Yeşil-beyazlı ekip Süper Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Cuma günü Adana Demirspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Palut, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada sahada ekip ruhuyla mücadele ettiklerini ifade ederek, "Lige galibiyetle başladık ve güzel bir şekilde devam ediyoruz. Bu bizim için önemli. Takımımız, ekip olarak mücadele ettiği sürece var. İsimler üzerinden yürüyen bir takım değiliz. Uzun vadede böyle devam ettiğimiz sürece kazançlı çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Maçlarda, taraftarla buluşmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Palut, şöyle devam etti:

"Taraftarın takımlara karşı bir özlemi var. Bunu ilk maçta da gösterdiler. Her zaman söylüyorum, futbol seyirciyle güzel. Bu iç sahada zaten itici güç, bir takımın kendi taraftarıyla oynaması. Biz deplasmanda da olsak taraftarın olduğu, futbolun doğasına uygun ambiyansın olduğu maçlar her zaman daha zevkli. Sonuçta futbol bir seyir oyunu. Şehir takımları bu konuda önde. Adana Demirspor taraftarı da destek anlamında etkili bir taraftar. İnşallah keyifli bir maç olur, güzel sonuçlarla ayrılırız"

Kaleci İbrahim Sehic, sezon başından bu yana takım olarak çok çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Adana Demirspor maçına da en iyi şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz. Umarım güzel bir sonuçla döneceğiz. Benim tek motivasyonum, Konyaspor takımını lig tablosunda en yüksek yere taşımak, bu harika taraftarın bunu hak ettiğini göstermek. Sadece Konyaspor'un başarısını düşünerek kendimi motive ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

Çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Sivas maçına aşısız ve biletsiz girmeye çalıştı
Çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Sivas maçına aşısız ve biletsiz girmeye çalıştı
Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Buğra Kavuncu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Serdar Ortaç Davut Güloğlu
Spor Marcao Mesut Özil Arda Güler Sergen Yalçın Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Konyaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 14:05:19. #1.14#

title