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Konyaspor Galatasaray maçı hakemi neden değişti, hakem hasta mı oldu, Abdullah Buğra Taşkınsoy sağlık durumu ne?

Konyaspor Galatasaray maçı hakemi neden değişti, hakem hasta mı oldu, Abdullah Buğra Taşkınsoy sağlık durumu ne?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final turu Konyaspor-Galatasaray maçına sahne olacak. Zorlu mücadelenin hakemi sağlık nedeniyle değişti. Peki, Konyaspor Galatasaray maçı hakemi neden değişti, hakem hasta mı oldu, Abdullah Buğra Taşkınsoy sağlık durumu ne?

Konyaspor- Galatasaray maçının VAR hakemi Polonyalı Piotr Lasyk oldu. AVAR'da ise Deniz Caner Özaral yer alacak. Karşılaşmanın orta hakemi olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacaktı.Ancak taşikardi rahatsızlığı nedeniyle maçı 4. hakem yönetecek. Abdullah Buğra Taşkınsoy sağlık durumu ne? Konyaspor Galatasaray maçı hakemi neden değişti, hakem hasta mı oldu?

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HAKEMİ NEDEN DEĞİŞTİ, HAKEM HASTA MI OLDU?

Konyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Polonyalı Piotr Lasyk oldu. AVAR'da ise Deniz Caner Özaral yer alacak.

Karşılaşmanın orta hakemi olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacaktı. Ancak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacaktı.Ancak taşikardi rahatsızlığı nedeniyle maçı 4. hakem yönetecek.

Konyaspor-Galatasaray maçı bugün (22 Nisan) saat 20.30'da başlayacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın kazananı adını finale yazdıracak.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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