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Konyaspor'dan Beşiktaş ve Serkan Kırıntılı'ya görüşme tepkisi: Etik olarak yanlış bir yol izliyorlar

Konyaspor, Serkan Kırıntılı'nın Beşiktaş ile anlaştığı şeklinde yer alan iddialara yanıt verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, hem Beşiktaş'ın hem de Serkan Kırıntılı'nın etik olarak yanlış bir yol izlediği belirtilerek iddia edilen görüşmeye tepki gösterildi.

03.08.2020 17:09 | Son Güncelleme: 03.08.2020 17:57

İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş'la transfer görüşmesi yaptığı iddia edilen kaleci Serkan Kırıntılı'yla ilgili bir açıklama yayınladı.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, tecrübeli kaleci ve menajerinin yanı sıra Beşiktaş'ın da transfer için kendilerinden onay almadığını ve etik olarak yanlış bir yol izlediklerini söyleyerek görüşmelere tepki gösterdi.

Konyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Sözleşmesi devam eden oyuncumuz Serkan Kırıntılı ile Süper Lig takımlarından birinin transfer görüşmesi yaptığına dair medyada bir takım haberler yer almaktadır.

Yayıncı kuruluşun resmi hesaplarında yer alan haberde, anlaşmanın iki sezonu kapsadığı ve kalecimiz Serkan Kırıntılı'nın bu sözleşme karşılığında ne kadar maaş alacağı tüm ayrıntılarıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır.

"TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPMA YETKİSİNE SAHİP DEĞİLLER"

Serkan Kırıntılı İttifak Holding Konyaspor'umuzun sözleşmeli oyuncusudur ve Türkiye Futbol Federasyonunun Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatına göre kulübümüzden yazılı izin belgesi alınmadığı sürece Serkan Kırıntılı dahil tüm futbolcularımız, yanı sıra temsilcileri, hiçbir takımla transfer görüşmeleri yapma yetkisine sahip değildir.

Şayet medyada ayrıntılarıyla yer alan haberler doğruysa, bu transfer görüşmelerine dahil olan spor kulübü hem talimatları hiçe saymaktadır hem de etik olarak yanlış bir yol izlemektedir.

Serkan Kırıntılı ve temsilcisi kulübümüzden bu görüşmeleri yapabilmek için izin almamıştır."

Konyaspor'dan Beşiktaş ve Serkan Kırıntılı'ya görüşme tepkisi: Etik olarak yanlış bir yol izliyorlar
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