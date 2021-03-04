Konyaspor'da tedavisi tamamlanan 3 oyuncu Fenerbahçe maçında forma giyecek
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Konyaspor'da tedavisi tamamlanan 3 oyuncu Fenerbahçe maçında forma giyecek

04.03.2021 17:55 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:59
Konyaspor'da tedavisi tamamlanan 3 oyuncu Fenerbahçe maçında forma giyecek

SPOR Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor, yaptığı antrenmanla 8 Mart Pazartesi günü konuk edeceği Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

SPOR Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor, yaptığı antrenmanla 8 Mart Pazartesi günü konuk edeceği Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Tedavisi tamamlanan yeşil-beyazlı İbrahim Sehic, Musa Çağıran ve Volkan Fındıklı takımla birlikte çalıştı.Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ, Marin Anicic, Barış Yardımcı katılmazken, İbrahim Sehic, Musa Çağıran ve Volkan Fındıklı takımla birlikte çalıştı.  Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen yeşil-beyazlı oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular pas çalışması ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı, topla oyun ile sürdürdü. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.


- Konya
Konyaspor'da tedavisi tamamlanan 3 oyuncu Fenerbahçe maçında forma giyecek
Konyaspor'da tedavisi tamamlanan 3 oyuncu Fenerbahçe maçında forma giyecek
Konyaspor'da tedavisi tamamlanan 3 oyuncu Fenerbahçe maçında forma giyecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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