Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ - Haberler | Spor

Süper Lig'de 37'nci haftayı 42 puanla 11'inci sırada kapatan İttifak Holding Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları start verdi.

Süper Lig'de 37'nci haftayı 42 puanla 11'inci sırada kapatan İttifak Holding Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları start verdi.  Ligin son 4 haftasında galibiyet alamayan yeşil-beyazlı takım, İstanbul'da 3 puan için ter dökecek.

Süper Toto Süper Lig'in galibiyet hasreti çeken Konyaspor, 38'inci haftada deplasman da oynayacağı Galatasaray mücadelesinde 3 puan için forma giyecek. Lig'in 38'inci haftasına 42 puanla 11'inci sırada giren yeşil-beyazlı takım, Galatasaray karşılaşması hazırlıklarına teknik direktör İlhan Palut yönetiminde başladı. Konyaspor, 28 Nisan Çarşamba günü deplasman da oynayacağı Galatasaray karşılaşmasının antrenmanına, tedavilerine devam edilen oyuncular katılmazken, Atakaş Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen yeşil-beyazlı oyuncular yenileme çalışması yaptı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, tempolu koşu çalışması ile devam etti. Konyasporlu oyuncular, pas çalışması ve 7'ye 3 oyunun ardından yapılan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.


Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

Business'ta yer bulamayınca ekonomi sınıfında Antalya'ya uçan Mohamed, zor bela yetiştiği maçta 3 puan kazandırdı
Business'ta yer bulamayınca ekonomi sınıfında Antalya'ya uçan Mohamed, zor bela yetiştiği maçta 3 puan kazandırdı
Fatih Terim'den başkanlık sinyali: Galatasaray'la yaşıyorum, pozisyonunu bilemem
Fatih Terim'den başkanlık sinyali: Galatasaray'la yaşıyorum, pozisyonunu bilemem
Bir açıldı pir açıldı! Gedson Fernandes Antalya maçında tüm istatistikleri altüst etti
Bir açıldı pir açıldı! Gedson Fernandes Antalya maçında tüm istatistikleri altüst etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Ebru Gündeş Burcu Biricik
Spor Muslera Fatih Terim Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 20:35:10. #1.14#

title